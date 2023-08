Milan, oggi Filippo Inzaghi spegne ben 50 candeline: tanti auguri Pippo!

Oggi, 9 agosto, Filippo Inzaghi spegne la bellezza di 50 candeline. Lo storico bomber del Milan - che in seguito ha anche allenato...

Oggi, 9 agosto, Filippo Inzaghi spegne la bellezza di 50 candeline. Lo storico bomber del Milan - che in seguito ha anche allenato i meneghini nella stagione 2014-2015, ha collezionato in 11 stagioni 300 presenze, segnato 126 gol e vinto due Champions League (2003, 2007), una Coppa Italia (2003), due Supercoppe Europee (2003, 2007), due Scudetti (2003-04, 2010-11) e un Mondiale per Club (2007).