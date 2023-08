Milan Femminile, ufficiale l’acquisto di Marinelli: “Sono emozionata!”

Il Milanha annunciato oggi di aver acquistato Gloria Marinelli per la formazione Femminile. L’attaccante classe 1996 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Come si legge dal comunicato ufficiale “l'esterno offensivo con l'Inter ha disputato, solo in Serie A, 75 partite e ha realizzato 57 gol in tutte le competizioni. Gloria, che indosserà la maglia numero 70, ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2026”.