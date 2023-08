Mercato Milan / Pioli vuole una formazione fortissima per il 2024: in attacco…

Un Milan letteralmente scatenato sul mercato ha ovviamente rivoluzionato la rosa a disposizione di mister Stefano Pioli, che è pronto a schierare in campo una formazione nuova di zecca in vista della stagione che sta per iniziare. Tanti addii, tanti colpi di calciomercato in entrata. E non è ancora finita qui. Anzi, nel corso del mese di agosto potrebbero arrivare altre grosse sorprese.