Milan Femminile, oggi la sfida alla Juventus alle ore 17.30

Le rossonere affrontano le bianconere in una sfida cruciale della Serie A femminile. Ecco il comunicato ufficiale del Milan in merito...

Vai nel canale WhatsApp del Milanista > Sul sito del Milan è presente un comunicato dove si legge: “Venerdì santo in campo per il Milan femminile , di scena allo Stadio La Marmora-Pozzo di Biella per affrontare la Juventus nella sfida valida per la 7ª giornata della Poule Scudetto di Serie A 2024/25. Da un lato la squadra di Coach Bakker , unica imbattuta nella seconda fase del campionato; dall'altro le bianconere di Canzi, a un passo dalla conquista del sesto Scudetto della loro storia. Una partita da non perdere, a cui ci avviciniamo con la nostra Match Preview”.

Qui Puma House of Football

"Tre pareggi iniziali prima delle vittorie consecutive contro Roma e Fiorentina. Il cammino delle rossonere in questa Poule Scudetto è stato finora impeccabile, con la squadra che ha dimostrato sul campo i progressi già visti nel corso dei primi mesi del 2025. La sfida contro le toscane ha certificato anche il grande stato di forma di Evelyn Ijeh, 10 gol in questo campionato e a segno nelle ultime tre partite. Striscia aperta anche per Giorgia Arrigoni, finita sul tabellino delle marcatrici sia contro le viola che con le giallorosse. Nessuna squalificata in casa rossonera, mentre in diffida vi sono Piga e Sorelli. In dubbio il recupero di Laura Giuliani, al suo posto è comunque pronta una Noemi Fedele reduce dall'esordio assoluto dal primo minuto con la maglia del Milan".