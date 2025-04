Calciomercato Milan, colpo folle da 50 milioni: “Gioca alla Juventus!” | News

In estate il Milan metterà in piedi una nuova rivoluzione di calciomercato. Si partirà innanzitutto da DS e allenatore, ma sarà il mercato estivo a cambiare profondamente il volto della squadra rossonera che scenderà in campo nella prossima stagione. A tal proposito, in queste ore stanno circolando diverse news di calciomercato che riguardano da vicino il Milan, alcune anche decisamente clamorose. In particolare, attenzione a una folle indiscrezione che parla di un possibile colpo da ben 50 milioni di euro per un giocatore che attualmente gioca alla Juventus: ecco tutti i dettagli <<<