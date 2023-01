Domani il Milan Femminile gioca in casa della Samp: dove vedere il match

Sul sito ufficiale del Milan è presente un comunicato in merito alla partita che il Milan Femminile allenato da Maurizio Ganz giocherà a Genova domani a pranzo.

Dove vedere il match

“Sampdoria-Milan sarà trasmessa, a partire dalle 12.30 di domani, su TimVision e su Milan TV. Da non perdere la copertura del match su acmilan.com, i canali social rossoneri e su AC Milan Official App dove, dal giorno dopo, sarà disponibile - on demand - la differita integrale”.