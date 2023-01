Milan, Verso Salernitana-Napoli. Possibile fuga degli azzurri a 50 punti

Il Napoli sfiderà la Salernitana fuori casa alle 18. Appuntamento all'Arechi per la 19° giornata di Serie A

Redazione Il Milanista

Dopo la brutta e inaspettata eliminazione del Napolidalla Coppa Italia, gli uomini di Spalletti ricaricano le pile in vista dell’impegno contro la Salernitana (per la trasferta non ci saranno i tifosi napoletani). I precedenti del derby campano -sugli 8 match disputati tra Serie A e Serie B- sorridono al club granata. 2 sono infatti state le vittorie in passato in favore della Salernitana contro una vittoria rimediata dagli azzurri; cinque i pareggi. L’ultima sfida è stata della scorsa stagione all’Arechi che terminò per 0-1 in favore del club partenopeo (in rete Zielinski al minuto 61).

Il Napoli in campionato è reduce però da un’importante vittoria in chiave scudetto: il 5-1 pesantissimo rifilato alla Juventus in casa ancora ha il suo peso specifico. Dal canto suo la Salernitana ha incassato un duro 8-2 contro l’Atalanta. E dopo l’esonero -e il successivo ripensamento di Iervolino -è tornato Davide Nicola alla guida dei granata. La peggior difesa della Serie A dovrà scontrarsi con il miglior attacco del campionato. 29 sono i punti che le dividono in classifica al momento. Idealmente gli azzurri potrebbero chiudere il girone di andata a quota 50 punti. Anche se non si escludono colpi di scena così come successo contro la Cremonese in Coppa Italia qualche giorno fa.

Nel frattempo in chiave mercato: Sirigu pare non sarà nemmeno in panchina e si aspetta l’arrivo di Gollini (in prestito alla Fiorentina ma di proprietà dell’Atalanta). Si va verso la chiusura della trattativa. Ormai è ai ferri corti con la società e il suo addio sembra imminente. E così dopo l’arrivo di Bereszynski (protagonista di una performance mediocre martedì sera) in prestito dalla Sampdoria, De Laurentiis è vicino alla chiusura della seconda manovra di mercato di questa sessione invernale. Il Milan dal canto suo guarda con interesse questa sfida e spera nel miracolo della Bersagliera. I rossoneri cercano il riscatto martedì sera all’Olimpico contro una Lazio orfana di Ciro Immobile. La gara di Roma chiuderà ufficialmente il girone di andata del campionato.