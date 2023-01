Mercato Milan / Colpo di scena Leao: cambia tutto! Notizia uscita poco fa

La telenovela di mercato riguardante Rafael Leao e il Milan va avanti. In queste ultime settimane sono arrivate tantissime notizie in merito. In principio era il pessimismo a farla da padrone. Le esose richieste dell'entourage del portoghese e le tante sirene di calciomercato provenienti da tutta Europa non lasciavano sereno il Milan. Per questo, Maldini avrebbe voluto chiudere il rinnovo prima del Mondiale. Missione fallita.