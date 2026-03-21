Milan, esami Leao: niente lesioni, ma resta out col Torino

L'esito degli esami di Leao: nessuna lesione ma stop confermato contro il Torino. Ecco i possibili tempi di recupero del portoghese.

In seguito al forfait dell’allenamento di ieri, Rafael Leao si è sottoposto in mattinata agli esami strumentali al fine di capire l’entità del problema accusato all’adduttore. Di fatto si tratta del riacutizzarsi del solito problema che l’ha tormentato anche nella prima parte della stagione: un’infiammazione, una sorta di principio di pubalgia. Gli accertamenti di oggi non hanno infatti evidenziato lesioni.

Leao, stop senza lesioni: i tempi di recupero

Il fastidio evidentemente c’è e per questo Leao non prenderà parte alla sfida in programma più tardi contro il Torino. A nove giornate dalla fine questo rappresenta uno stop che non ci voleva. Leao non era in un grandissimo stato di forma ultimamente, ma è comunque un giocatore importante e, dati alla mano, il capocannoniere attuale del Milan in campionato con 9 reti.

La sosta cade a pennello perché nella settimana in più di stop a disposizione potrà approfittare per recuperare e, in caso, cercare di rientrare per la gara in programma dopo la sosta, il big match contro il Napoli. Leao potrebbe partire inizialmente con la nazionale portoghese, che lo aveva convocato, così da essere valutato anche dallo staff del Portogallo. Ma l’ipotesi più probabile è un rientro a Milano per proseguire il lavoro di recupero a Milanello.

Anche se Leao dovesse rientrare arruolabile per il finale di stagione, la sensazione è che si tratti di un problema che, per essere risolto del tutto, necessiterà dello stop estivo.