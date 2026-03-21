Milan, Fullkrug titolare: col Torino si gioca la conferma

Alle 18 Milan-Torino: Allegri sceglie Niclas Fullkrug dall'inizio per sostituire Leao. Il tedesco si gioca la permanenza al Milan.

La maglia da titolare che indosserà oggi pomeriggio Niclas Fullkrug contro il Torino rappresenta un’occasione d’oro per il tedesco per mettersi finalmente in mostra. Dopo tanti spezzoni dalla panchina è arrivato il suo momento di partire dall’inizio. Complice anche l’assenza di Rafael Leao, che ieri ha sentito il riacutizzarsi del vecchio problema all’adduttore, Allegri al 99% si affiderà alla coppia Fullkrug–Pulisic dall’inizio. Coppia che ha già giocato insieme dall’inizio a gennaio, nella gara di Firenze contro la Fiorentina.

In quell’occasione i due si sono mossi molto bene insieme, pur non riuscendo a trovare il gol. In particolare Fullkrug aveva messo per ben due volte l’americano nelle condizioni di segnare, occasioni sprecate da Pulisic che commise degli errori sotto porta non da lui. Però mostrarono dei segnali di intesa incoraggianti, l’auspicio è che li possano riproporre oggi, magari stavolta con uno dei due, o perché no entrambi, a segno.

Fullkrug, il futuro è in bilico

Per Fullkrug quella di oggi è, oltre che un’occasione per dimostrare il suo valore, anche un’opportunità per guadagnarsi la riconferma. Il tedesco è arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto dal West Ham. Il Milan deciderà se esercitare il riscatto da 5 milioni a fine stagione, ma la sua eventuale conferma è ancora tutta da decidere. Finora un solo gol segnato contro il Lecce non è sufficiente per dire che Fullkrug sarà nel Milan del futuro.

Anche perché in estate il Milan si muoverà notevolmente in attacco. Ci aspettiamo un investimento importante da parte della dirigenza rossonera. In questo scenario Fullkrug potrebbe magari essere una riserva da utilizzare in alcune situazioni a gara in corso per sfruttare la sua fisicità o in caso di turnover, con i tanti impegni in più che la partecipazione in Champions porterà.

Ad oggi è più no che sì, anche per l’età: Fullkrug ha 33 anni, non più un ragazzino e fin qui non ha nemmeno fatto vedere granché. Però c’è da dire che anche questi profili più esperti possono servire all’interno di una squadra che, come il Milan, punta ad essere vincente. La conferma passa dal campo: mancano nove giornate dalla fine, ma questa potrebbe essere già quella decisiva.