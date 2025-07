Milan-Emerson Royal ai saluti: andrà al Besiktas

Emerson Royal lascia il Milan: accordo col Besiktas per un prestito con diritto di riscatto. Il club rossonero prepara il sostituto.

È Fabrizio Romano a riportare la notizia, ormai praticamente ufficiale: il Milan ha trovato l’accordo con il Besiktas per la cessione di Emerson Royal. L’operazione si chiude con un prestito oneroso da circa 1 milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 10 milioni.

Il Milan sistema così un’altra uscita tra gli esuberi, alleggerendo la rosa e liberando spazio salariale. Nei prossimi giorni è atteso un nuovo innesto sulla fascia destra, Douée dello Strasburgo è il preferito.

Annata deludente in rossonero

Emerson Royal, arrivato la scorsa estate dal Tottenham per circa 15 milioni più bonus, si è rivelato un acquisto fallimentare. Messo sul mercato già a gennaio, non era partito a causa di un infortunio.

Il terzino destro brasiliano ha collezionato 26 presenze complessive in maglia rossonera, senza decisamente lasciare il segno. Ora è tutto fatto per il suo trasferimento: il Besiktas lo accoglierà a breve in Turchia, dove proverà a rilanciarsi.