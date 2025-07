Milan, torna di moda il nome di Doué: la richiesta dello Strasburgo

Dopo l'affare sfumato riguardante il terzino destro Marc Pubill, in casa Milan si torna a valutare la pista che porta a Doué dello Strasburgo

Sembrava tutto apparecchiato per il possibile arrivo di Marc Pubill, ma il calcio estivo è fatto anche di scatti improvvisi e sorpassi imprevisti. L’Atletico Madrid ha bruciato la concorrenza in poco tempo e si è assicurato il terzino dell’Almeria, lasciando il Milan a mani vuote e con un posto da colmare sulla fascia destra. La dirigenza però è già partita la controffensiva. Il nome che torna con forza è quello di Guela Doué, classe 2002 dello Strasburgo. Il francese, reduce da una stagione di grande crescita in Ligue 1, piace molto a Massimiliano Allegri, che lo considera il profilo ideale per dare spinta e affidabilità alla corsia destra. Ma la strada per arrivare a Doué è tutt’altro che semplice.

Le cifre per arrivare Doué

Lo Strasburgo non ha fretta di vendere e valuta il giocatore non meno di 30 milioni di euro. Una cifra importante, che il Milan giudica eccessiva ma non irraggiungibile se discussa da entrambe le parti. La dirigenza rossonera potrebbe provare ad abbassare le pretese con formule diverse dall’acquisizione definitiva fin da subito, inserendo magari anche eventuali bonus. L’interesse è concreto, ma serviranno pazienza e strategia. Intanto Allegri attende: vuole rinforzi pronti, e Doué rappresenta una pedina chiave per il suo progetto tattico.