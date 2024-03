Milan, emergenza infortuni finita: recuperati Tomori e Kalulu

In casa Milan arrivano buone notizie dall’infermeria. Sono stati recuperati anche Tomori e Kalulu, resta fuori solo Pobega

5 marzo 2024

Arrivano buone notizie in casa Milan. L’emergenza infortuni è finalmente terminata, con Stefano Pioli che ha riaccolto nelle ultime settimane tutti gli indisponibili (tranne Pobega). Non poteva esserci una notizia migliore per l’allenatore rossonero, soprattutto in vista del nuovo tour de force al quale dovrà sottoporsi il Milan nelle prossime settimane.

Da qui al 22 maggio la squadra rossonera avrà un calendario fitto di eventi, considerata anche la volontà di proseguire il più possibile in Europa League. A fronte di ciò mai momento fu più giusto per svuotare l’infermeria.

Negli ultimi giorni sono tornati a disposizione due pilastri della formazione dello Scudetto, Tomori e Kalulu. I due centrali saranno fondamentali in quest’ultima parte della stagione. In particolar modo Tomori: con lui in campo il Milan ha collezionato 7 clean sheets con una media gol di 1,13 gol a partita.

