Milan, sono due gli aspetti sui quali Pioli dovrà lavorare in questi giorni

Risveglio amaro per il Milan . Ieri sera la squadra di mister Pioli ha subito una sconfitta pesantissima, che spazza via quanto di buono fatto finora. I rossoneri hanno subìto ben cinque gol nel Derby di Milano, cosa che non succedeva dagli anni ’70, e hanno perso il quinto derby consecutivo del 2023. Questa sconfitta ha fatto molto rumore, con il Milan chiamato ora a rialzare immediatamente la testa e a cercare una reazione.

Necessario un intervento

Già martedì pomeriggio è in programma la prima sfida di Champions League, che i Diavoli devono cercare di preparare al meglio. Sono due gli aspetti sui quali mister Pioli deve lavorare. Innanzitutto deve essere rivisto l’atteggiamento e in secondo luogo anche l’equilibrio tattico. Non si possono infatti lasciare scoperti i difensori centrali. Questi aggiustamenti vanno apportati il prima possibile: bisogna intervenire in fretta, resettare e ripartire per non buttare tutto il buono visto finora in campo.