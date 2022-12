Cos’è il Dubai Training Camp? Un’opportunità per continuare a crescere

“Tutto pronto per l'AC Milan Dubai Training Camp, l'intensa occasione di lavoro, dentro e fuori il rettangolo di gioco, che vedrà il Club protagonista negli Emirati Arabi Uniti dal 10 al 20 dicembre . Dieci giorni di preparazione sul campo in vista dei prossimi impegni ufficiali, in cui i giocatori a disposizione di Mister Pioli e dello staff potranno contare su infrastrutture all'avanguardia, servizi e location d'eccellenza, tra cui il Resort "One&Only Royal Mirage" il training center multifunzionale "Dubai Police Club Stadium", e lo stadio di ultima generazione "Al Maktoum Stadium", palcoscenico della prossima Dubai Super Cup. Durante il torneo, che prevede per ogni gara anche una speciale sessione di calci di rigore, i rossoneri scenderanno in campo il 13 dicembre alle ore 15.00 (CET) contro l'Arsenal, attuale capolista della Premier League, e il 16 dicembre alle ore 16.30 (CET) contro il Liverpool”.

Punti di forza

“La presenza in un territorio strategico come il mercato mediorientale sarà un'importante occasione per proseguire il percorso di crescita del Club, attraverso il consolidamento delle partnership con i diversi sponsor locali e rafforzare il brand Milan a livello internazionale. Nella regione, i rossoneri sono attualmente impegnati in rapporti di valore con realtà come Emirates, Principal Partner e a fianco dei rossoneri dal 2007, SIRO, Official Hotel Partner, e Jeeny, Official Regional Partner - e recentemente anche con Expo 2020 Dubai”.