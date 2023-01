Maldini a DAZN: “Dobbiamo ritrovare lo spirito”

L'anno scorso dopo Lazio-Milan aveva detto dobbiamo provare a vincere il campionato. Oggi qual è il messaggio ? -"L'altr'anno era stato dato dopo poche partite. questo è un momento diverso. siamo stati eliminati dalla Coppa Italia e abbiamo perso la Supercoppa. Il momento è delicato ma alla fin fine l'anno scorso abbiamo vinto per il nostro spirito. Dobbiamo ritrovare lo spirito con calma. Ma consideriamo ancora che siamo 2° in classifica. La squadra è dentro i suoi parametri"

Il Milan deve ritrovare sé stesso ? - "Non abbiamo mai smesso di lavorare duro. E lo posso dire in prima persona. A volte capita che perdi un attimo la sicurezza"

Quanto hanno impattato i 2 gol della Roma? - "Sono due punti persi, è stata una partita dominata. Da lì è iniziato un po' tutto. Ma si accetta perché la Roma è pericolosa soprattutto in quelle occasioni"

Compattezza e spirito. Cosa sta succedendo ora rispetto alla formazione della scorsa stagione? - "Come numero ci siamo. Alcuni sono partiti per richieste che non potevamo assecondare. Dobbiamo cercare di creare giocatori. Il centrocampo è di alto livello. Abbiamo un po' perso le distanze e un po' di sicurezze"