Mercato Milan / News da urlo, non solo Zaniolo: “Maldini vuole pure lui!”

Il mercato del Milan è esploso all'improvviso. Come vi avevamo anticipato in tempi non sospetti, gli ultimi giorni di questa sessione invernale potrebbero infiammarsi e regalare ai rossoneri novità molto importanti. In copertina ora c'è sicuramente Nicolò Zaniolo. La Roma lo ha messo sul mercato e il Milan si è subito fiondato sul ragazzo classe '99. Un'occasione da non lasciarsi sfuggire. Il trequartista giallorosso avrebbe messo proprio il Diavolo in cima alle sue preferenze e avrebbe già detto di sì alla proposta di Maldini. Ora c'è da convincere la Roma. Ecco quanto riferito in merito dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio.