MOVIOLA | Gli episodi più controversi di Lazio-Milan

Andiamo a vedere gli episodi più controversi che ci sono stati nel match appena concluso tra la Lazio ed il Milan

Redazione Il Milanista

Il Milan di Stefano Pioli cade all'Olimpico contro una Lazio straripante. Il tabellone finale del match non lascia speranze: 4-0 per i biancocelesti. Il big match di questa sera è stato assegnato alla direzione dell'arbitro pugliese Marco Di Bello, 41enne della sezione di Brindisi alla 146ª partita in Serie A.

Buona prova per il direttore di gara, il quale ha estratto tre cartellini gialli per due falli di gioco e per una protesta, come nel caso di Ismael Bennacer.

Al 65' Marco Di Bello ha assegnato un penalty per i biancocelesti, per un fallo di Pierre Kalulu ai danni di Pedro nell'area di rigore. Decisione giusta del fischietto di Brindisi, il fatto del rossonero è netto. Giusta anche la scelta di non estrarre il cartellino.