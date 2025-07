Milan, domani visite mediche per Modric: firma e poi vacanze

Nella giornata di domani Luka Modric è atteso in Italia per svolgere le firme mediche e firmare il contratto con il Milan

Finalmente una buona notizia per i tifosi del Milan . Nella giornata di domani è atteso in Italia l’approdo di Luka Modric.

Il campione croato è reduce dall’ultima partita giocata pochi giorni fa con il Real Madrid in Semifinale del Mondiale per Club.

Il Pallone d’Oro svolgerà domani mattina le visite mediche di rito, per sottoporsi poi all’idoneità sportiva e per mettere la firma sul contratto che lo legherà al Milan per il prossimo anno.