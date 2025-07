MILAN NEWS | Beffa Brown: il Fenerbahce prende in giro il Diavolo sui social

È incredibile quanto successo nell’ultima giornata in casa del Milan. Era tutto fatto per l’arrivo di Archie Brown dal Gent, ma alla fine il giocatore è passato al Fenerbahce.

Si è trattato di un episodio così incredibile e improvviso tanto da diventare un meme sia in Italia che in Turchia. Il club turco ha pubblicato un video per presentare il nuovo acquisto, nel quale viene preso in giro il Milan.