Milan, difesa messa in sesto: è l’ennesimo clean sheet rossonero

Sono arrivate successivamente le vittorie, prima in Champions League contro il Tottenham, ed in seguito Monza. Fino al 2-0 di ieri sera sull’Atalanta. Quattro successi consecutivi con la porta inviolata, che hanno aggiustato la classifica dei rossoneri e soprattutto rimesso in sesto una fase difensiva , che preoccupava e non poco Stefano Pioli.