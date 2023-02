Milan, occhio alla Roma: i giallorossi domani possono…

Domani gli uomini di Mourinho sono attesi a Cremona per il posticipo del martedì. Dopo la qualificazione in Europa League contro il Red Bull Salisburgo , la Roma pensa al campionato e si "lancia" idealmente al secondo posto insieme alle milanesi. L'ultima sfida dei giallorossi contro la Cremonese tuttavia ricorda ai tifosi dell'eliminazione dalla Coppa Italia (lo scorso 1 di febbraio allo Stadio Olimpico di Roma ). Sarebbe chiaramente una ghiotta chance di posizionarsi seconda in classifica assieme al Milan (reduce dalla vittoria del sunday night contro un' Atalanta decisamente sottotono) e all'Inter (che invece non riesce a sfatare il 'tabù Bologna').

Gli uomini di Inzaghi si fermano ancora: brusco stop per i nerazzurri che si fermano a 47 punti (a -18 dal Napoli). E la Roma non era così in alto dalla stagione 2016-17 sotto la guida di Spalletti. Fu la stagione del record di punti del club (87) che non basta però a scansare la vittoria della Juventus. E così la Roma domani ci riproverà dopo circa 6 anni dall'ultima volta. Mourinho -anche per il passaggio del turno di Europa League- può dirsi soddisfatto anche grazie al ritorno di alcuni giocatori chiave tra cui: Spinazzola, Wijnaldum, Belotti, Solbakken e Karsdorp (che era ad un passo dal lasciare la Capitale dopo lo strappo con il tecnico portoghese).