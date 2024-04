Milan, da Fonseca a Van Bommel, il casting per la panchina continua

Dopo la frenata nella trattativa con Lopetegui, il Milan continua a cercare il profilo giusto per il dopo Pioli. Questi sono i nomi in lizza

Vista la frenata su Lopetegui, il Milan ha riaperto il casting per l'allenatore e ci sono diversi nomi. Uno dei profili in lista è quello di Paulo Fonseca , tecnico del Lille , che conosce già la Serie A, avendo allenato la Roma .

Sono in rialzo le quotazioni di Roberto De Zerbi , che però ha una clausola rescissoria da 15 milioni di euro con il Brighton. C'è poi Mark Van Bommel , candidato proposto da Ibrahimovic , che a fine stagione lascerà l' Anversa .

Oltre a questi, ci sono anche altri allenatori che potrebbero rientrare in questa corsa alla panchina rossonera. In particolare il Milan osserva con attenzione Cristophe Galtier , Marcelo Gallardo , Domenico Tedesco , Ct del Belgio e Roberto Martinez , Ct del Portogallo, ultimo nome a essere sondato.

