Milan, la Curva Sud annuncia la fine dello sciopero: sabato tutti allo stadio!

La Curva Sud del Milan ha annunciato di aver finito lo sciopero del tifo e perciò sabato sera tornerà a San Siro a sostenere il club. Ad annunciarlo è stato Luca Lucci, uno dei leader, che ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram. Sullo sciopero: “Quella in programma nel week end sarà l’ultima partita di questa stagione. Dal canto nostro chiuderemo l’annata nell’unico modo in cui vorremmo sempre fare, ovvero sostenendo incessantemente i nostri colori e rendendo San Siro come di consueto una bolgia. Il messaggio a tutto l’ambiente Milan deve arrivare chiaro. Il popolo Rossonero non è più disposto ad accettare progetti non improntati a puntare al massimo livello sia in Italia che in Europa”.