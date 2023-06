Milan, cresce l’interesse per Tielemans: questa la sua richiesta

Il Milan si è inserito nella corsa per portare Tielemans in Italia. Vediamo di seguito la richiesta del giocatore belga.

Il Milanha iniziato a pianificare le mosse da effettuare nel corso del mercato estivo. Sono molte le zone del campo che necessitano dei miglioramenti, in particolare l’attacco e il centrocampo. Soprattutto in regia i meneghini sono chiamati a trovare un sostituto di Bennacer, che resterà fuori fino a metà della prossima stagione. Uno dei profili più apprezzati dalla società rossonera è quello di Youri Tielemans. Il centrocampista classe 1997 lascerà a zero il Leicester, retrocesso. Il belga è reduce da quattro stagioni e mezzo con il club inglese, con il quale si è tolto molte soddisfazioni.