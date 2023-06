Settore Giovanile Milan, il programma del fine settimana

Durante questo fine settimana il Settore Giovanile del Milan tornerà in campo con due Quarti di ritorno e una Semifinale d’andata. I rossoneri hanno infatti ancora quattro squadre in corsa per il titolo, anche se l’Under 15 giocherà la prossima settimana.

Tutte e tre le sfide sono in programma per questa domenica. L’Under17 di mister Lantignotti giocherà in casa della Lazio e proverà a difendere il 3-2 dell’andata per volare così alle Final Four. Anche l’Under17 Femminile giocherà il ritorno dei Quarti contro il Napoli al PUMA House of Football (vinta la gara d’andata per 1-0).