Mercato Milan, Moncada-Furlani on fire: una formazione fortissima per Pioli | News

Il passaggio di consegne da Maldini e Massara a Moncada e Furlani è destinato a modificare profondamente i piani di mercato del Milan , come confermano anche le ultime news che stanno rimbalzando in ambiente rossonero. Con il nuovo gruppo di lavoro (che comprende anche Pioli ) stanno cambiando gli obiettivi di calciomercato del Diavolo, così come cambierà la formazione rossonera in vista della prossima stagione.

Basandoci dunque sulle ultime notizie che abbiamo raccolto in queste ore, abbiamo cercato di anticipare la formazione da sogno del Milan per il prossimo anno, con tutti i rinforzi che arriveranno dal mercato e le percentuali aggiornate per ogni nome. Senza indugiare oltre quindi, partiamo subito con la carrellata iniziando dal portiere per scorrere via via tutti i nomi, ruolo per ruolo <<<