Milan, chi è davvero Athekame? Conosciamo meglio il nuovo terzino

Il Milan sta per annunciare l’acquisto di Zachary Athekame. Scopriamo insieme il profilo del nuovo terzino destro

Il Milan sta per chiudere l’acquisto di Zachary Athekame, che sarà così il settimo acquisto della campagna estiva dei rossoneri.

Il Diavolo ha chiuso questa mattina l’accordo con lo Young Boys per una cifra complessiva che si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Ma conosciamo meglio il giocatore.

Athekame è cresciuto nelle giovanili del Servette, per poi esordire nella stagione 2022/23 con la maglia del Neuchatel Xamax. Qui è rimasto fino alla scorsa estate prima di passare allo Young Boys.

Nelle due stagioni con il Nauchatel Xamax ha disputato 51 partite, siglando 2 reti e fornendo 3 assist vincenti. Invece lo scorso anno con lo Young Boys ha disputato 47 gare, siglato 1 gol e servito 3 assist. Di queste ben otto sono state in Champions League, dove si è messo in mostra.

Athekame gioca anche nella Nazionale svizzera Under 21, dove ha preso parte a 10 presenze. L’esordio è avvenuto nella qualificazione agli europei nella partita del settembre 2023 contro la Finlandia.