Milan, comunicazione recapitata ad Adli: caso clamoroso!

Il Milan ha fatto recapitare a Yacine Adli una comunicazione chiara e sicura riguardante il suo futuro. Ecco cosa è successo

Il giornalista Marco Pasotto è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, dove ha dato degli aggiornamenti sul mercato del Milan.

Sul destino di Yacine Adli

“Il suo è sicuramente il caso più clamoroso perché, a differenza di Bennacer e Pobega, la dirigenza ha deciso di aggregarlo al Milan Futuro. Ovviamente il francese non giocherà in D, ma il messaggio che gli è stato recapitato non ha bisogno di interpretazioni”.

Futuro da decidere

“Anche lui è rientrato alla base da un prestito con diritto a 10,5 milioni che la Fiorentina non ha esercitato. A Firenze, comunque, non pare destinato a tornare e, intanto, Yacine ha rifiutato lo Spartak Mosca. Per il momento è agli ordini di Oddo, in attesa che spunti qualche opportunità gradita“.