Milan-Como a Perth, Van Basten si unisce al coro: “Una follia”

Marco Van Basten critica duramente la decisione di giocare Milan-Como in Australia: "Una mancanza di rispetto verso tifosi e campionato.”

L’approvazione per far disputare Milan-Como in Australia, più precisamente a Perth, nel mese di febbraio, è uno dei temi che ha fatto, e continua a far discutere il mondo del calcio in questi giorni.

Molti hanno giudicato la scelta senza senso, e tra questi si è espresso anche la leggenda rossonera Marco Van Basten, che ha commentato sia la decisione di portare una partita di Serie A in Australia, sia quella della Liga spagnola di far giocare Villarreal-Barcellona negli Stati Uniti.

Van Basten sulle partite esportate

“Hai un campionato che si gioca in Spagna o in Italia e all’improvviso ti ritrovi a giocarlo dall’altra parte del mondo. Il vantaggio di giocare in casa è completamente diverso. È pazzesco anche per i tifosi. Che razza di commedia è questa? Non la capisco proprio, mi sembra una follia. È una mancanza di gratitudine verso i tifosi e il Paese. Ed è anche un fallimento del campionato, che viene falsato. Perché una squadra gioca in trasferta e un’altra no? Non è giusto, è una distorsione della competizione e dovrebbe essere vietato“.