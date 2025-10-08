Milan-Como a Perth: la replica di De Siervo a Rabiot

Rabiot critica Milan-Como a Perth, l'AD della Serie A risponde sottolineando che i calciatori, pagati milioni, devono rispettare le decisioni

L’Amministratore Delegato della Serie A, Luigi De Siervo, ha risposto alle critiche avanzate ieri da Adrien Rabiot. Il centrocampista francese del Milan, intervistato da Le Figaro, aveva definito “una follia” la decisione di giocare la sfida tra Milan e Como a Perth, in Australia. La risposta di De Siervo è arrivata prontamente.

Le parole di Rabiot e la replica dell’AD

“È completamente folle. So che sono operazioni commerciali per garantire al campionato un certo livello di visibilità, ma tutto questo è al di fuori del nostro controllo. È folle percorrere così tanti chilometri per giocare una partita tra due squadre italiane in Australia. Dobbiamo adattarci. Come sempre. Si parla molto di calendari e salute dei giocatori, e tutto questo sembra davvero assurdo.”

In risposta a Rabiot, De Siervo ha ribadito il punto di vista della Serie A:

“Rabiot si scorda, come tutti i calciatori che guadagnano milioni di euro, che sono pagati per svolgere un’attività, cioè giocare a calcio. Dovrebbe avere rispetto dei soldi che guadagna e assecondare maggiormente quello che è il suo datore di lavoro, cioè il Milan, che ha accettato e spinto perché questa partita si potesse giocare all’estero. […] La salute dei giocatori è un elemento fondamentale, ci battiamo perché questa cosa abbia delle logiche. Stiamo parlando di una cosa complicata, ma non impossibile. Stiamo cercando di farlo in una logica di armonia, soprattutto se la si pensa come un fatto eccezionale. La sfida organizzativa è complicata, le ore di volo sono tante ma si viaggia su una business class dall’altra parte del mondo, cosa che le squadre fanno stabilmente. I calciatori di vertice, che hanno stipendi commisurati alla fatica che svolgono, dovrebbero capire meglio di altri che questo è un sacrificio che si può fare.”