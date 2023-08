Milan, Colombo a un passo dall’addio? Ha accettato il trasferimento

Dopo aver fatto un ottimo lavoro in entrata, ora il Milan è concentrato sul fronte uscite. La società meneghina si è messa infatti al lavoro per trovare una sistemazione a tutti quei giocatori che non rientrano nel progetto rossonero. Ci sono molti giocatori considerati degli esuberi, che non possono gravare ulteriormente sul club.

Tra questi vi è anche Lorenzo Colombo, anche se la società rossonera non ha ancora deciso cosa fare con lui. Il Milan non sa se tenerlo in rosa o mandarlo in prestito a qualche club italiano, mentre il giocatore sarebbe favorevole a partire per giocare e crescere. Tra i club interessati all’attaccante 2002 c’è il Cagliari.