Mercato Milan / Notizia incredibile: sta circolando una voce…

Non ci sono dubbi sul fatto che questo sia il mercato estivo più pazzo e imprevedibile degli ultimi anni per il Milan. Quanto è successo finora era francamente molto difficile da pronosticare solamente poche settimane fa. Dall'addio improvviso di Paolo Maldini e Frederic Massara alla pesante cessione di Sandro Tonali, per passare ai tantissimi colpi di calciomercato messi a segno in rapida successione dal Milan. Tanto è successo, ma tantissimo altro potrebbe ancora succedere, con i colpi di scena che potrebbero essere sempre dietro l'angolo.