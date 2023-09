Milan- Ufficiale Colombo al Monza: contratto depositato in Lega

Colombo la scorsa stagione ha militato tra le fila del Lecce, dove ha collezionato ben 33 presenze condite da 5 gol. Cresciuto nelle giovanili del Milan, debutta in prima squadra con i rossoneri il 12 giugno 2020, a 18 anni, subentrando a Lucas Paquetá nella semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Debutta in Serie A il 18 luglio seguente nel successo per 5-1 contro il Bologna.