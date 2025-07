Milan, Emerson Royal saluta la società con un messaggio social

L'ormai ex terzino del Milan Emerson Royal ha salutato la società rossonera con un messaggio tramite il suo profilo Instagram

Dopo un’annata vissuta tra pochi alti e molto bassi, Emerson Royal saluta ufficialmente il Milan e lo fa con un messaggio d’addio dal tono sincero e affettuoso. Il brasiliano, che non è mai riuscito a imporsi veramente nella sua avventura in rossonero, ha scelto di ripartire dal Flamengo, chiudendo così un capitolo breve ma intenso della sua carriera europea. Il suo trasferimento in Brasile è diventato ufficiale nelle scorse ore, ma è il contenuto del suo messaggio a lasciare il segno: parole di riconoscenza nei confronti di un club che lo ha accolto, anche se senza grandi fortune sul concreto. “Grazie di tutto Milan, sarete sempre nel mio cuore”.

Il futuro di Emerson

La sua esperienza al Milan, infatti, è stata segnata da continuità altalenante, prestazioni opache e qualche acciacco fisico che ne ha limitato l’apporto nel corso della stagione. Arrivato con aspettative importanti, Emerson ha faticato a imporsi fermamente. Nonostante questo, all’interno dello spogliatoio è sempre rimasto un elemento apprezzato per professionalità e spirito di gruppo, qualità che non sono passate inosservate. Il ritorno in patria, dunque, rappresenta per lui un nuovo inizio, forse anche un tentativo di rilancio personale in un ambiente più familiare e meno pressante. Al Flamengo ritroverà stimoli, minuti e la possibilità di rimettere in moto una carriera ancora lunga.