Milan, per il centrocampo spunta Xhaka: ecco perché fa al caso del Diavolo

Per il centrocampo del Milan spunta il nome di Granit Xhaka del Bayer Leverkusen. Ecco perché fa al caso dei rossoneri

Il giocatore ha 32 anni, conosce il palcoscenico europeo e parla tre lingue. Inoltre ha una forte personalità, utile in uno spogliatoio privo di riferimenti importanti. Il suo gioco non si basa sulla corsa, perciò sarà importante affiancarlo a profili più atletici in mediana.