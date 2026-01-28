Milan, Camarda si opera: c’è l’annuncio del Lecce

Francesco Camarda si sottoporrà oggi all'intervento chirurgico: resterà lo stesso in prestito al Lecce fino al termine della stagione.

Lo avevamo preannunciato anche nei giorni scorsi, ma è arrivata la conferma ufficiale da parte del Lecce: Francesco Camarda si sottoporrà ad un intervento chirurgico per risolvere il problema alla spalla.

A lungo si è discusso sulla possibilità per l’attaccante classe 2008 di rientrare dal prestito e far ritorno subito al Milan per gestire tutto l’iter riabilitativo, ma in realtà non andrà esattamente così. Il giocatore rimarrà in prestito al Lecce regolarmente fino al termine della stagione, mentre operazione e riabilitazione verranno svolte a Milano.

Una volta ristabilito, Camarda rientrerà a disposizione di mister Di Francesco e dei salentini per dare una mano nel finale di stagione.

Ecco di seguito il comunicato ufficiale del Lecce:

“L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Francesco Camarda si sottoporrà nella giornata odierna a intervento chirurgico alla spalla destra.

Dopo un periodo di terapia conservativa e a seguito di ulteriore consulto medico, l’U.S. Lecce ha autorizzato il calciatore a sottoporsi all’intervento chirurgico.

Dopo l’operazione il giocatore inizierà l’iter riabilitativo per poter partecipare alla fase conclusiva del campionato”.