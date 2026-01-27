Milan, Camarda tra operazione e futuro: il punto

Milan e Lecce a confronto sul futuro di Francesco Camarda: l'operazione alla spalla e il possibile rientro in campo nel finale di stagione.

Prosegue il dialogo tra Milan e Lecce relativo alla gestione del futuro di Francesco Camarda. Il talentino cresciuto nel vivaio rossonero ormai da qualche settimana è fermo per un infortunio alla spalla, un problema piuttosto serio che per essere risolto richiederà l’intervento chirurgico.

Non appena saputo dell’entità dell’infortunio, il Milan si era offerto di richiamare Camarda dal prestito, così da farlo operare e gestire l’intero iter riabilitativo a Milano sotto la supervisione dello staff medico rossonero. L’idea del Milan era quella di preservare e gestire in casa la riabilitazione del giocatore, considerato un vero e proprio patrimonio del club. Tuttavia, con il passare dei giorni, questa ipotesi sembra sempre più destinata a sfumare.

La posizione del Lecce sul futuro di Camarda

Il mister dei salentini, Eusebio Di Francesco, considera infatti Camarda una pedina importante per il suo Lecce in vista del finale di stagione. Per questo motivo, l’attaccante classe 2008 dovrebbe restare in giallorosso fino al termine del campionato.

L’operazione chirurgica verrà comunque effettuata a Milano, ma successivamente Camarda dovrebbe tornare a Lecce. L’obiettivo è quello di averlo a disposizione per la parte finale della stagione, qualora i tempi di recupero lo dovessero consentire. Il dialogo tra le due società è ancora in corso, ma questa sembra essere la linea condivisa per l’immediato futuro del giovane attaccante.