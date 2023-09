Milan, arriva il primo gol del baby Camarda con la Primavera

Ecco come è stata l'azione del suo gol

C'era una punizione in favore del Milan Primavera. I rossoneri erano in vantaggio 1-0. Sul pallone c'era il rossonero Perrucci. Il suo tiro è stato respinto dal portiere neroverde Theiner. Il più bravo di tutti ad avventarsi è stato proprio il classe 2008 Francesco Camarda che non ha lasciato scampo alla difesa avversaria siglando la rete del difinitivo due a zero per il Milan.