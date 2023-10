Milan, l’obiettivo è blindare Camarda: a marzo al via le trattative

Il baby bomber a marzo compirà 16 anni, ed il club meneghino è pronto ad intavolare una trattativa con l'entourage del ragazzo, bomber classe 2008 della Primavera, sul quale ci sono già le attenzioni di tanti club europei. Per il Milan sarà importantissimo blindare fin da subito il talento del centravanti, che potrebbe essere il futuro dell'attacco del Milan.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.