Milan, la probabile per l’amichevole col Leeds

Amichevole Milan-Leeds a Dublino: ecco la probabile formazione di Allegri, tra rotazioni obbligate, debutti e possibili sorprese.

Il Milan si appresta a sfidare il Leeds in amichevole domani pomeriggio a Dublino, con calcio d’inizio alle 16 italiane. Sarà un test interessante perché gli impegni ufficiali si avvicinano e mister Massimiliano Allegri dovrà iniziare a provare soluzioni sempre più vicine a ciò che sarà il primo Milan stagionale.

Vedremo una formazione quasi titolare? La sensazione è di no, per due motivi: il primo è che il giorno dopo, domenica 10, ci sarà un’altra amichevole, contro il Chelsea. Due partite in poco più di 24 ore costringeranno Allegri a ruotare i giocatori e a mischiare le carte. Il secondo è che alcuni elementi hanno iniziato a lavorare con il gruppo solo da martedì, come Modric e Gimenez, o addirittura da ieri, come il nuovo acquisto Jashari.

Le possibili scelte

In porta, probabile un tempo a testa per Maignan e Terracciano. In difesa si può ipotizzare una linea a quattro con Jimenez in ballottaggio con Tomori, Thiaw e Pavlovic centrali ed Estupiñán a sinistra. A centrocampo possibile prima apparizione di Modric con la maglia del Milan, affiancato da Ricci e uno tra Loftus-Cheek e Fofana. Ma ci sarà sicuramente spazio anche per Jashari a partita in corso.

In attacco, Pulisic non è al meglio per un fastidio alla caviglia: al suo posto si candida Saelemaekers come ala destra, con Leao a sinistra e Gimenez al centro, anche se appena rientrato dalle vacanze Allegri dovrà valutarne la condizione. Non è da escludere nemmeno un 3-5-2, con Tomori braccetto, Saelemaekers a tutta fascia, e davanti il tandem Leao–Gimenez.