Vlahovic dalla Juventus al Milan: poco fa l’annuncio improvviso!

Il Milan ha scelto come primo obiettivo di calciomercato per l'attacco Dusan Vlahovic, che rimane sempre in uscita dalla Juventus: le ultime

Stando alle ultime notizie che stanno filtrando in queste ore, possiamo confermare che il Milan continua a seguire con grandissima attenzione la situazione relativa al futuro di Dusan Vlahovic, primo obiettivo di calciomercato dei rossoneri in rotta con la Juventus.

Allegri lo ha indicato alla dirigenza del Diavolo, così come fece proprio ai tempi della Juve. Fu proprio il tecnico rossonero infatti a chiedere il suo acquisto dalla Fiorentina. E adesso la storia si sta ripetendo: Allegri chiama e Vlahovic potrebbe rispondere. Stando a quanto ci risulta, i contatti tra i due non solo ci sono già stati, ma sono anche numerosi e continui. E c’è di più.

Juventus, addio Vlahovic: obiettivo numero uno del calciomercato del Milan

Sempre a quanto ci risulta, il centravanti serbo avrebbe già declinato altre proposte da parte di altri club in giro per l’Europa e non solo. Vlahovic vorrebbe rimanere in Serie A e tornare a lavorare con Allegri al Milan è una prospettiva che lo stuzzica non poco. In questo momento, i rossoneri sarebbero la primissima scelta del giocatore così come lui è la prima scelta del Milan per rinforzare il proprio reparto d’attacco. Dal canto suo, la Juventus sarebbe prontissima a piazzare Vlahovic anche al Milan se necessario, accontentandosi di una cifra intorno ai 20/25 milioni di euro. E ora spuntano anche i possibili tempi per concretizzare l’affare.

Come annunciato infatti dalla Gazzetta dello Sport, la trattativa potrebbe entrare nel vivo e addirittura sbloccarsi tra una ventina di giorni. L’ostacolo principale rimane l’ingaggio, con Tare che ha chiarito all’entourage del classe 2000 che non potrà spingersi troppo oltre i 6 milioni di euro a stagione, circa metà di quanto percepisce oggi Vlahovic alla Juve. Ma la volontà del giocatore in questo caso potrebbe veramente fare la differenza. Pista dunque sempre caldissima e da seguire con grande attenzione.