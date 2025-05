Vediamo tutti i numeri pre partita di Milan-Bologna…

Vai nel canale WhatsApp del Milanista > Sul sito del Milan è presente un comunicato dove si legge: “Il Milan ha guadagnato 19 punti da situazione di svantaggio in questo campionato, di cui tre nell’ultima giornata, mentre il Bologna 18, uno nel weekend appena trascorso; le due avversarie di giornata sono le prime due squadre in questa classifica nella Serie A 2024/25”.

I numeri pre partita

"-Il Milan ha vinto le ultime due partite di Serie A (contro Venezia e Genoa) ma ha pareggiato due delle ultime tre sfide casalinghe in Serie A contro il Bologna (1V), tanti pareggi quanti nei precedenti 16 confronti disputati a San Siro nella competizione (11V, 3P). -Theo Hernández è a quota quattro reti in questo campionato e potrebbe raggiungere i cinque gol per la quinta volta in Serie A, raggiungendo Sergio Cervato e Giacinto Facchetti, finora gli unici due difensori a esserci riusciti in ben cinque stagioni". Intanto Milan da urlo nel 2026: ecco chi vogliono prendere in attacco...