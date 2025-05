Verso Milan-Bologna, designato l’arbitro per la gara di campionato

La Lega ha annunciato oggi l’arbitro designato per il match di campionato tra il Milan e il Bologna. Ecco chi sarà

Dopo il successo in campionato contro il Genoa, il Milan tornerà oggi ad allenarsi al centro sportivo di Milanello per preparare le prossime due sfide contro il Bologna .

Le due squadre si fronteggeranno infatti prima in campionato venerdì sera e poi in Finale di Coppa Italia mercoledì 14 maggio.

Per la sfida di questo venerdì, in programma alle 20:45 a San Siro, la Lega ha designato come arbitro Marinelli della sezione di Tivoli.