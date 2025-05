Bazzani: “Ero vicino al Milan nel 2002, ma poi hanno preso…”

Sull’essere vicini ai rossoneri nel 2002 : “Rimpianti? Gli infortuni mi hanno tolto qualche gol. Verso la fine della carriera non ero più io. Poi sono stato vicino al Newcastle e al Milan nel 2002, l’anno della vittoria della Champions, ma presero Tomasson”.

Unico rimpianto della sua carriera: "L'unico neo è non aver giocato nel Bologna, la squadra della mia città. Neanche nel settore giovanile. Anche se ho avuto l'onore di far parte dello staff di Mihajlovic nel 2022. Ricordo le sue chiamate dell'ospedale in cui ci trasmetteva forza. Una grande lezione".