Milan, il bollettino del Giudice Sportivo: continuano le ammende

Il Giudice Sportivo dopo la 28esima giornata di Serie A: Rabiot squalificato, Modric in diffida e tre ammende ai danni del Milan.

In merito all’ultima giornata di Serie A, la ventottesima, sono stati pubblicati i vari provvedimenti del Giudice Sportivo. Per quanto riguarda il Milan, c’è la squalifica pesante di Adrien Rabiot, che contro l’Inter ha rimediato la sua quinta ammonizione e per questo dovrà saltare la prossima gara, quella contro la Lazio all’Olimpico. Attenzione anche rivolta a Luka Modric, che con l’ammonizione rimediata nel derby entra dunque in diffida.

Tre ammende per il Milan

Oltre a ciò il Milan ha ricevuto ben tre ammende: due per la società e una per un singolo. Di quelle ai danni della società, una è la solita e recidiva relativa al ritardo nell’ingresso in campo, mentre l’altra è dovuta ad alcuni comportamenti dei tifosi. Vediamo nel dettaglio quanto riporta il comunicato del Giudice Sportivo.

“Ammenda di € 22.000,00: alla Soc. Milan a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti nel corso del secondo tempo; recidiva reiterata continuata”.

“Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. Milan per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto ripetutamente cori insultanti nei confronti di due calciatori della squadra avversaria; per avere inoltre, al 47° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser verso un calciatore della squadra avversaria”.

“Una giornata di squalifica e ammenda da 5 mila euro per il preparatore atletico rossonero Simone Folletti per avere, al 44° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale rivolgendo espressioni irriguardose al Direttore di gara”.