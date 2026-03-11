Milan, è tornato Gimenez: uomo in più per il finale di stagione?

Santi Gimenez torna ad allenarsi con il Milan dopo quasi cinque mesi di stop: farà di tutto per ritagliarsi spazio nel finale di stagione.

La notizia buona arrivata ieri da Milanello riguarda Santi Gimenez: l’attaccante messicano è finalmente tornato ad allenarsi in gruppo insieme ai compagni e sarà quindi a disposizione per la trasferta dell’Olimpico contro la Lazio di domenica. Ovviamente ci vorrà ancora un bel po’ prima di poterlo vedere in campo in una partita vera.

Il rientro di Gimenez e la concorrenza in attacco

Essendo fermo da quasi cinque mesi sarà difficile che mister Allegri lo possa ributtare nella mischia entro breve. In aggiunta, il reparto di attaccanti del Milan attualmente non è in emergenza come lo è stato per qualche fase della stagione. Pulisic, Leao, Nkunku e Fullkrug sono tutti a disposizione e solo due di questi possono scendere in campo dall’inizio nel 3-5-2.

Gimenez dovrà sgomitare parecchio per entrare a far parte delle rotazioni di Allegri e, viste le dieci partite rimaste, sarà per lui molto complicato ritagliarsi spazio.

In aggiunta, il futuro di Gimenez al Milan è abbastanza incerto: dato per partente costantemente nel corso della campagna estiva, sarà rimesso in discussione anche nella prossima sessione di mercato.

Intanto il giocatore farà di tutto per sfruttare quest’ultima parte di stagione per dimostrare finalmente il suo valore.

Arrivato nel gennaio 2025 con grandi aspettative, per un motivo o per l’altro non è ancora riuscito a dimostrare quanto vale e farà di tutto per riuscirci. Intanto il giocatore ha dato appuntamento in campo tramite i social: “Felice di essere tornato con la squadra. Ci vediamo presto in campo”.