Milan, battute finali per Jashari: pronte due alternative

Sta per arrivare al termine la trattativa tra il Milan e il Club Brugge per Ardon Jashari. Pronte intanto due alternative

Siamo alla fine della trattativa per Ardon Jashari. Dopo settimane di tira e molla, ora il Milan è arrivato a un punto fermo: non verranno fatti più rilanci per il centrocampista svizzero.

Fine vicina

La palla passa così nelle mani del Club Brugge, che dovrà decidere se lasciarlo partire nel giro di pochi giorni o se rinunciare all’offerta rossonera.

Due alternative

Se l’affare non dovesse chiudersi come sperato, al Milan resterebbero due alternative: prendere un sostituto come Javi Guerra del Valencia oppure continuare con i centrocampisti attualmente in rosa.

Nel frattempo mercoledì il Club Brugge sarà impegnato nella terza gara preliminare di Champions League contro il Salisburgo. Nella lista consegnata alla UEFA spicca il nome di Jashari.

Jashari vuole solo il Diavolo

Il giocatore ha però ribadito più volte di non voler più giocare in Belgio ma di volersi trasferire a Milanello. Tuttavia per il momento il Club Brugge continua a fare muro.