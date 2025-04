Milan-Atalanta, il commento: La dea sbanca S. Siro. Diavolo: è buio pesto!

La cronaca del secondo tempo

Anche la seconda frazione inizia come la prima con le due squadre in sordina. Forse è il Milan a farsi preferire nei primi 15', ma a passare è la dea. Azione corale da grande squadra per i nerazzurri che con Lookman arriva al cross al bacio per la testa di Bellanova, il classe 2000 veste i panni di assist-man e Ederson in tuffo di testa fa 0-1 al 63'. Non reagisce il diavolo con la dea che prende campo e si fa vedere ancora pericolosa dalle parti di Maignan al 70'. Lookman corre palla al piede in campo aperto e una volta entrato in area di rigore si crea lo spazio per andare al tiro e sprigiona un destro che però colpisce in pieno Gabbia. Ancora Atalanta pericolosissima al 74'. Pulisic imbuca bene per Lookman che vede una linea di passaggio per Retegui che lo mette a porta sguarnita. L'italo-argentino non riesce in estirada a fare 0-2 da zero metri a Maignan battuto. Il match si avvia verso la sua conclusione con il diavolo che non riesce a rendersi pericoloso dalle parti di Carnesecchi. All'88' Lookman viene lanciato a tu per tu contro Maignan, ma non riesce a chiudere i conti. Non c'è più tempo. Finisce 0-1. Rossoneri incosistenti che perdono e dicono addio ad ogni obiettivo europeo. Da San Siro è tutto amici de IlMilanista.it.Nel frattempo ecco cosa ha dichiarato Ganz sui rossoneri...