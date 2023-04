Milan, l’allenamento di oggi dopo il successo sul Napoli

Dopo la grande vittoria per 4-0 contro il Napoli, oggi la squadra ha lavorato a Milanello, in vista della partita di venerdì con l'Empoli

Lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti di Napoli. In campo, dopo aver effettuato attivazione muscolare all'interno della struttura, gli altri componenti della rosa che hanno terminato la fase di riscaldamento con alcuni torelli a tema. L'allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni tecniche, abbinate a lavoro aerobico, il tutto eseguito in un circuito predisposto lungo il perimetro del campo. Una partitella su campo ridotto, con le porte piccole, ha chiuso la sessione odierna.